Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Трехкратный олимпийский чемпион пловец Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters.28-летний китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

В феврале CAS удовлетворил апелляцию ВАДА и дисквалифицировал китайского спортсмена. У Сунь Яна в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у него дома в Китае возник конфликт с допинговыми офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи.