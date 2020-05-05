Новости
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание
Допинг

Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации

08:33
Сунь Ян. Фото AFP
Сунь Ян. Фото AFP
Теги:

Трехкратный олимпийский чемпион пловец Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters.28-летний китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

В феврале CAS удовлетворил апелляцию ВАДА и дисквалифицировал китайского спортсмена. У Сунь Яна в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у него дома в Китае возник конфликт с допинговыми офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи.

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА




Прямой эфир
Прямой эфир