Сунь Ян ответил на критику в свой адрес

Китайский пловец Сунь Ян отметил, что он не заслуживает такого отношения к себе и не намерен отвечать на провокации.

- FINA уже дала понять, что у меня нет нарушений. Я соблюдаю правила, - цитирует Сунь Яна Reuters. - То что я сделал, отвечает интересам других спортсменов. Все, что я говорил, логично и оправдано. Каждая строчка верна, у меня нет фальсификаций.

Я понял, что мне не стоит отвечать всем подряд. Достигнув таких вершин, я не заслужил оскорблений и клеветы.

Напомним, ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую выиграл китаец Сунь Ян. Хортон называл китайца допингистом.

Затем британец Данкан Скотт после дистанции 200 м вольным стилем отказался жать руку обладателю золота Сунь Яну и делать с ним фото на пьедестал почета.

В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Азиатских игр и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.