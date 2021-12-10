Суд в Петербурге оштрафовал тренера Ильина на 3 тысячи рублей за неповиновение полиции

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор заслуженному тренеру России по плаванью Александру Ильину, сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ильина привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 3 тысяч рублей за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту Пулково.

63-летний специалист не присутствовал на заседании, его интересы представляли защитники.

22 ноября Ильин отказался надевать маску в аэропорту Пулково, после чего был задержан полицией. Через два дня он также не стал надевать маску перед судебным заседанием. 26 ноября он не появился в суде, взяв больничный. 1 декабря он не явился на заседание.