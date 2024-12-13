Страны Скандинавии и Балтии раскритиковали решение World Aquatics о допуске россиян на ЧМ

Президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк заявил, что Федерация плавания северных стран, в которую входят страны Скандинавии и Балтии, направила руководству Международной федерацией плавания (World Aquatics) письмо с критикой решения о смягчении критериев допуска россиян на международные турниры.

«Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем предавать его огласке. Если кратко, мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Новые правила были приняты на заседании совета директоров 18 ноября. Эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Открытость и прозрачность полностью отсутствуют. Мы очень критично относимся к этому. В офисах агентства все было решено тихо и спокойно», — цитирует Братбакка TV2.

Чемпионат мира на короткой воде проходит в Будапеште с 10 до 15 декабря. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска для российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.