Стали известны подробности инцидента у деревни спортсменов на ЧМ в Кванджу

Исполнительный директор сборной США по водному поло Кристофер Рэмзи сообщил подробности инцидента, произошедшего в Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

По его словам, обрушился балкон в ночном клубе, когда американские ватерполисты праздновали победу. Рэмзи добавил, что жизни американских спортсменов вне опасности.

- Это ужасная трагедия, - цитирует "РИА Новости" Рэмзи. - Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал (балкона) в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте.

Ранее стало известно, что при обрушении здания ночного клуба в корейском Кванджу пострадали девять человек, среди них есть спортсмены.