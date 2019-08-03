Срок дисквалификации японского пловца сокращен CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить дисквалификацию японского пловца Юньи Коги за нарушение антидопинговых правил с 4-х до 2-х лет. Было доказано, что запрещенные вещества могли попасть в организм спортсмена с загрязненными добавками. Таким образом, 14 мая 2020 года японец сможет принимать участие в соревнованиях.

Напомним, ранее Международная федерация водных видов спорта отстранила Коги до марта 2022 года, так как в его допинг-пробе были обнаружены остарин и лиграндрол.