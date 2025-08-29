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Плавание

29 августа 2025, 00:34

Спасатель оценил шансы найти живым пропавшего во время заплыва в Босфоре Свечникова

Евгений Козинов
Корреспондент

Спасатель 1 класса Евгений Слизовский считает, что шансы найти живым российского пловца Николая Свечникова очень малы.

«До тех пор, пока человек не найден, мы никогда не считаем его погибшим, однако в данной ситуации шансы найти живым Николая очень малы. У спортсменов очень высокая мотивация достичь результата, что также могло привести к аварийной ситуации. Если проводить аналогию с теми поисками, с которыми мы сталкиваемся рутинно, искать неподготовленного человека намного проще, диапазон его поведения сильно ограничен внешними условиями», — приводит РИА Новости слова Слизовского.

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. 29-летний Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что трекер российского пловца, с которым он совершал заплыв в Босфоре, подает сигнал из воды. Однако представитель Олимпийского комитета Турции опроверг эти сообщения.

Николай Свечников.Трекер подает сигналы (или нет?), жена собирает волонтеров. Как продвигаются поиски российского пловца Свечникова, пропавшего в Турции
Источник: РИА Новости
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Плавание
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