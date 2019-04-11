19:44 | Плавание

Состав сборной России по плаванию на ЧМ-2019 утвердят 12 мая

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что состав сборной России на чемпионат мира будет утвержден 12 мая. С 8 по 12 апреля в Москве проходит чемпионат России по плаванию, который является главным отборочным стартом к чемпионату мира по водным видам спорта. 

- 12 мая на заседании президиума федерации главный тренер доложит о составе команды, которая сформировалась по представленным ранее критериям отбора. Команды будут отобраны на чемпионат мира, на Универсиаду и на первенство Европы, - цитирует ТАСС Сальникова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6325441

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