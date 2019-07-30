СМИ: пловца Кендереши обвиняют в сексуальных домогательствах

Полиция Южной Кореи выдвинула официальные обвинения венгерскому пловцу Тамашу Кендереши в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games.

22-летний Кендереши был задержан 28 июля утром в Кванджу, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Сообщается, что пловца подозревают в сексуальном домогательстве к 18-летней девушке. Хотя он отрицает свою вину, заявляя, что лишь дотронулся до ягодицы местной танцовщицы, проходя мимо.

- В полиции сказали, что у них есть запись с камеры наблюдения, хотя мне ее не показали, - цитирует источник Кендереши. - Я сожалею о том, что произошло, я хотел бы извиниться перед корейской девушкой, если я действительно причинил ей боль, однако я полностью отвергаю обвинения в сексуальных домогательствах.

Кендереши является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м баттерфляем. На чемпионате мира в Кванджу пловец занял последнее место в финальном заплыве на этой дистанции.