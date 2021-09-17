Скандальная австралийка выиграла суд у антидопинговой организации

Австралийская пловчиха Шайна Джек, которая прославилась яростной борьбой за честное имя после положительного допинг-теста, может вернуться к тренировкам и выступлениям.

22-летняя спортсменка выиграла в Спортивном арбитражном суде (CAS) у дисциплинарного органа Sport Integrity Australia, который требовал четырехлетнего отстранения Шайны. В 2019 году девушка попалась на запрещенном препарате лигандрол и с тех пор организовала целую кампанию, убеждая общественность в своей невиновности. Джек поверил даже глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт и судьи CAS. Последние сократили ее наказание до двух лет, и только Sport Integrity Australia продолжал упорствовать, подавая апелляции.

По версии Шайны, лигандрол мог проникнуть в ее организм в общественном бассейне или в тренажерном зале, а также перекочевать в еду спортсменки через блендер, который также использовал ее бойфренд. Эти версии она изложила в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который вышел в свет перед Олимпиадой в Токио. Джек также критиковала международную антидопинговую систему как несправедливую и бесчеловечную. А Тайгарт на ее примере призывал избавить от наказания спортсменов, ставших жертвами «случайного заражения допингом».

Как бы то ни было, два года дисквалификации пловчиха уже отбыла и от дополнительных двух лет наказания отбилась. Теперь она может попытаться вернуться в сборную Австралии. «Кошмар наконец закончился», — констатировала спортсменка.