Сидоренко: «Меня задело то, что Фесенко вроде и не возражал против того, что сам уступил золото Олимпиады»

20 февраля в Мариуполе на 62-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко. Незадолго до начала Игр в Токио бывший рекордсмен мира в интервью RT рассказал о перипетиях своей карьеры.

Он раскрыл тему взаимоотношений с партнером по сборной Сергеем Фесенко и объяснил, почему потерял интерес к ветеранским турнирам.

— Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов в своём видеоинтервью с Фесенко высказал версию, что в том олимпийском заплыве Сергей мог сознательно уступить тебе на финише. Знаю, что интервью ты видел. Сильно задело?

— Меня задело то, что Сергей вроде и не возражал против того, что сам уступил золото. Я как раз жил в доме Фесенко в Киеве, пока он находился у детей в Америке. Записку даже тогда ему оставил, уезжая: «Спасибо, Серёга, я 40 лет не догадывался, что ты, оказывается, олимпийскую медаль мне подарил». Он так ничего мне и не ответил — потом как-то на тормозах тему спустили.

С Панкратовым тоже общались. Для меня было странно: он вроде бы профессионал, если задавал Фесенко вопросы по поводу олимпийского заплыва, то, наверное, должен был поинтересоваться, у кого именно пловец Сидоренко накануне тех Игр забрал два раза рекорд Европы, улучшая свои результаты? Кому этот рекорд принадлежал на момент Игр? Сколько раз Сидоренко выигрывал перед Олимпиадой у Фесенко? Кто из них был выше в мировом рейтинге, наконец. Выяснилось, что Денис просто не знал этого...

— Тебя ведь не слишком хотели брать в команду в 1976-м? Или ошибаюсь?

— Когда закончилась Олимпиада в Монреале, в резерв сборной стали призывать новое поколение спортсменов. Меня тоже пригласили на просмотр — как стайера и комплексиста. Я тогда плавал «полторашку» вольным стилем, 400 м и 200 м комплексом, занимал вторые-третьи места среди юношей. Но тестирование практически не прошел. С физическими кондициями все было в порядке, а по гибкости мне поставили единицу. Я не мог ни достать носки пальцев ног, не согнув колени, ни сделать прокручивание руками. В детстве мне некогда было заниматься гибкостью. Мы с моим тренером Виктором Вангельевым здесь, в Мариуполе, гибкостью не занимались — только плавали.