Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

17 апреля, 16:23

Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На пост главного тренера сборной России по плаванию назначили Андрея Шишина, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта.

Шишин является тренером сборной России по плаванию с 2010 года. За это время он подготовил первого и единственного за последние 25 лет олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, а также серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ивана Гирева и многих других чемпионов и рекордсменов мира, Европы и России.

В 2023 году Шишина назначили старшим тренером юниорской сборной России. С 2024 года он занимал позицию старшего тренера основной сборной команды.

Источник: ФВВСР
Плавание
Читайте также
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ефимова — о невыполнении норматива: «Немного обидно, но я рада, что улучшила результат»

Костин выиграл золото на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости