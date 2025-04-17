Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

На пост главного тренера сборной России по плаванию назначили Андрея Шишина, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта.

Шишин является тренером сборной России по плаванию с 2010 года. За это время он подготовил первого и единственного за последние 25 лет олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, а также серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ивана Гирева и многих других чемпионов и рекордсменов мира, Европы и России.

В 2023 году Шишина назначили старшим тренером юниорской сборной России. С 2024 года он занимал позицию старшего тренера основной сборной команды.