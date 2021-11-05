Шевляков и Марков вышли в финал на 50 метрах баттерфляем на чемпионате Европы
20:55
Россияне Роман Шевляков и Даниил Марков вышли в финал заплыва на 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.
В полуфинале Шевляков показал пятый результат (22,47), Марков — шестой (22,53). Лучшим стал венгр Себастьян Сабо (22,00).
На дистанции 200 м брассом в финал вышел россиянин Александр Жигалов со вторым временем. В женской 200-метровке комплексным плаванием в финале выступит Ирина Шваева, в полуфинале ставшая пятой.
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