Шестрем выиграла 50-метровку баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу

Шведка Сара Шестрем выиграла дистанцию 50 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу.
Второй стала голландка Рамони Кромовидйойо. Замкнула тройку Фарида Осман из Египта.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
50 м баттерфляй
Финал
1. Сара Шестрем (Швеция) - 25,02
2. Рамони Кромовидйойо (Голландия) - 25,35
3. Фарида Осман (Египет) - 25,47
4. Келси Далиа (США) - 25,48
5. Мари Ваттель (Франция) - 25,50
6. Пенни Олексяк (Канада) - 25,69
7. Жанетт Оттесен (Дания) - 25,76
8. Брианна Тросселл (Австралия) - 26,11
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