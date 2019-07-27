Шестрем выиграла 50-метровку баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу

Шведка Сара Шестрем выиграла дистанцию 50 метров баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу.

Второй стала голландка Рамони Кромовидйойо. Замкнула тройку Фарида Осман из Египта.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

50 м баттерфляй

Финал

1. Сара Шестрем (Швеция) - 25,02

2. Рамони Кромовидйойо (Голландия) - 25,35

3. Фарида Осман (Египет) - 25,47

4. Келси Далиа (США) - 25,48

5. Мари Ваттель (Франция) - 25,50

6. Пенни Олексяк (Канада) - 25,69

7. Жанетт Оттесен (Дания) - 25,76

8. Брианна Тросселл (Австралия) - 26,11