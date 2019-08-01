Шестикратный олимпийский чемпион Лохте готовится выступить в Токио-2020. Его дисквалификация за допинг закончилась

Американский пловец Райан Лохте, отбывший 14-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планирует выступить на Олимпиаде в Токио-2020.

- Я стал другим человеком, по сравнению с тем, каким я был три года назад, - цитирует ВВС Лохте. - Сейчас я никому ничего не пытаюсь доказать. Я делаю это для себя и своей семьи. Одна из моих самых главных целей - это пятая Олимпиада и, надеюсь, выход на подиум.

Его дисквалификация отсчитывалась с 25 мая 2018 года. В этот день Лохте разместил в своих соцсетях кадры процедуры внутривенного вливания в одной из клиник. При этом был использован разрешенный препарат, но оказался превышен допустимый для применения объем без оформления терапевтического исключения (TUI). Спортсмен оказал полное содействие расследованию, но был дисквалифицирован.

34-летний Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом. Он завоевал 4 золота в эстафете 4х200 м вольным стилем. В его активе также по одной медали Игр высшей пробы на 200-метровке на спине и 400-метровке комплексом.