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Сегодня, 09:21

Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Маккеон завершила карьеру

Руслан Минаев
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Эмма Маккеон.
Фото Global Look Press

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры.

«Отправляясь в Париж, я знала, что это будут мои последние Олимпийские игры. Я горжусь собой, я отдала своей карьере абсолютно все, как физически, так и морально», — написала 30-летняя спортсменка в соцсети.

Маккеон выиграла шесть золотых медалей на Олимпийских играх — по одной в Рио-де-Жанейро-2016 и Париже-2024 и четыре в Токио-2020. Также на ее счету пять золотых медалей чемпионатов мира.

Плавание
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