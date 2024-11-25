Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Маккеон завершила карьеру

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон объявила о завершении карьеры.

«Отправляясь в Париж, я знала, что это будут мои последние Олимпийские игры. Я горжусь собой, я отдала своей карьере абсолютно все, как физически, так и морально», — написала 30-летняя спортсменка в соцсети.

Маккеон выиграла шесть золотых медалей на Олимпийских играх — по одной в Рио-де-Жанейро-2016 и Париже-2024 и четыре в Токио-2020. Также на ее счету пять золотых медалей чемпионатов мира.