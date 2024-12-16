Фесиков — о выступлении Лифинцева на ЧМ-2024: «Он совершил чудесные вещи, мы обязаны сказать ему огромное спасибо»

Бывший российский пловец Сергей Фесиков в разговоре с «СЭ» оценил выступление Мирона Лифинцева на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

«Мирон Лифинцев совершил какие-то чудесные вещи, но в то же время я понимаю, что Мирон — это один из топовых спортсменов нашей сборной. Мы понимаем, что если бы на этих соревнованиях был Климент Колесников, наверное, им с Мироном было бы еще интереснее. Возможно, они бы подвинули уровень результатов на новые горизонты. Сегодня мы обязаны сказать Мирону огромное спасибо за его выступление. Также спасибо его тренерам, которые сделали молодого спортсмена таким многократным чемпионом мира всего за один турнир. Он не постеснялся и не побоялся выступать против чемпионов мира и Олимпийских игр. Это действительно грандиозный для него опыт. Остается только развиваться, гнать вперед и держать марку. Здесь уже падать нельзя», — сказал Фесиков «СЭ».

18-летний Лифинцев завоевал пять золотых медалей ЧМ. Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе: 17 мужчин и 11 женщин.

Александр Абустин