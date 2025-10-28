Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

28 октября 2025, 14:30

Семья российского пловца Свечникова хочет встретиться со свидетелем заплыва

Анастасия Пилипенко

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова приехала в Турцию. Они намерены встретиться со свидетелем, который утверждает, что видел его во время заплыва через Босфор.

«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», — цитирует мать пловца Галину Свечникову ТАСС.

29-летний Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор, который прошел 24 августа. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. Но на финише россиянин так и не появился.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Читайте также
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пловец Колесников рассказал, что приблизился к мечте о Porsche 911

Клепиковой, Лифинцеву и Семьянинову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Новости
RSS RSS
Все новости