Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Щеголев занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира

18:32

Российский пловец Александр Щеголев занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 41,63 секунды.

Первое место занял Хван Сон У из Южной Кореи (1.41,60). Замкнул тройку Данас Рапшис из Литвы (1.41,73).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Абу-Даби. Турнир завершится 21 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована
Гинеколог объяснила появление ребенка в печени у канадской пациентки
0
Реклама