Российский пловец Александр Щеголев занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 41,63 секунды.

Первое место занял Хван Сон У из Южной Кореи (1.41,60). Замкнул тройку Данас Рапшис из Литвы (1.41,73).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Абу-Даби. Турнир завершится 21 декабря.