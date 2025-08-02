Сборная России вышла в финал микст-эстафеты 4x100 метров кролем

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре прошли заплывы микст-эстафеты 4x100 метров кролем.

Сборная России преодолела дистанцию за 3 минуты 24,46 секунды. Это четвертый результат. Российские пловцы вышли в финал этой дисциплины. В составе нашей команды выступили Владислав Гринев, Иван Гирев, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова.

Лучший результат у американцев — 3 минуты 21,48 секунды. Вторые — французы (3 минуты 24,21 секунды), а третьи — голландцы (3 минуты 24,31 секунды).

Также в финал прошли испанцы, итальянцы, немцы и канадцы.

Финальный заплыв пройдет в субботу, 2 августа и начнется около 15.40 (мск).

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 стартовал в Сингапуре 11 июля и продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.