Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы
20:19
Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште. За сборную выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников.
В полуфинале за сборную плыли Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Евгений Рылов.
Великобритания стала второй, сборная Италии — третья.
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