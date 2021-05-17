Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште. За сборную выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников.

В полуфинале за сборную плыли Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Евгений Рылов.

Великобритания стала второй, сборная Италии — третья.