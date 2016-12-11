02:35 11 декабря | ПЛАВАНИЕ

Сборная России - чемпион мира в эстафете 4х50 м комплексом

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Сборная России в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Владимира Морозова заняла первое место в эстафете 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре. Второй стала команда США. Бронза досталась Белоруссии. 

Для сборной России это пятая золотая медаль в эстафетах на чемпионате мира в Канаде. Всего же в активе российской команды 12 медалей: пять золотых, пять серебряных и две бронзовых.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины

Эстафета 4х50, комплекс

1. РОССИЯ - 1.31,52

2. США - 1.31,97

3. Белоруссия - 1.32,49

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо зол!

А смысл?! Ведь бригада наймитов во главе с мухлареном все-равно откроет пробы наших и плеснет туда кофейку с солью , сахаром и молоком.....

11:52 11 декабря

ALECSKA

USADA готовит новый протест!! Родченко брал на анализ воду, там не просто так все!!С Победой!!!!!!!!

06:09 11 декабря

terebun

Не взирая ни на что... МОЛОДЦЫ - давите везде америкосов...

05:07 11 декабря

spetrov

Наших с победой!

03:39 11 декабря

spetrov

Макларен, доколе?!

03:38 11 декабря

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