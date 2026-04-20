Самусенко выиграл золото на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России

Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России по плаванию.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмен преодолел дистанцию за 24,33 секунды.

Вторым стал Георгий Яковлев (24,38 секунды). Третье место занял двукратный чемпион мира Климент Колесников (24,51).

На дистанции 200 метров комплексом у женщин победу одержала Виктория Блинова (2.12,6). Второе место заняла Евгения Чикунова (2.13,08), третьей Ирина Звягинцева (2.13,27).

В заплывах на 800 метров вольным стилем золото выиграла Ксения Мишарина (8.25,54), второй стала Софья Дьякова (8.31,71), тройку замкнула Арина Пантина (8.37,46).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max