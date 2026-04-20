Самусенко выиграл золото на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России
Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России по плаванию.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмен преодолел дистанцию за 24,33 секунды.
Вторым стал Георгий Яковлев (24,38 секунды). Третье место занял двукратный чемпион мира Климент Колесников (24,51).
На дистанции 200 метров комплексом у женщин победу одержала Виктория Блинова (2.12,6). Второе место заняла Евгения Чикунова (2.13,08), третьей Ирина Звягинцева (2.13,27).
В заплывах на 800 метров вольным стилем золото выиграла Ксения Мишарина (8.25,54), второй стала Софья Дьякова (8.31,71), тройку замкнула Арина Пантина (8.37,46).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
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