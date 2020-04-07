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«Самостоятельный маникюр, коррекция бровей и ресничек». Ефимова — о преимуществах спортсменок на карантине

10:45
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о преимуществах быть спортсменкой в условиях карантина.

— Чему научил меня спорт, вечные сборы и тренировки чисто по-женски: самостоятельный маникюр, коррекция и окраска бровей и ресничек, маски для волос и лица, все различные скрабы и уход за кожей лица и тела, — написала Ефимова в сторис Instagram. — Поход к парикмахеру, дай бог, раз в полгода, а у косметологов я так ни разу и не была. Поэтому никакого дискомфорта сейчас не ощущаю.

Ранее Ефимова рассказала, какие спортсмены пытались с ней познакомиться.

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