Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о преимуществах быть спортсменкой в условиях карантина.

— Чему научил меня спорт, вечные сборы и тренировки чисто по-женски: самостоятельный маникюр, коррекция и окраска бровей и ресничек, маски для волос и лица, все различные скрабы и уход за кожей лица и тела, — написала Ефимова в сторис Instagram. — Поход к парикмахеру, дай бог, раз в полгода, а у косметологов я так ни разу и не была. Поэтому никакого дискомфорта сейчас не ощущаю.

Ранее Ефимова рассказала, какие спортсмены пытались с ней познакомиться.