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Сегодня, 18:30

Сальников заявил, что не видит необходимости в переходе российской федерации плавания в Азию

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не обязательно переходить в азиатскую конфедерацию, чтобы спортсмены страны получили возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Прежде всего речь идет не о переходе как таковом, а о возможности выступления на азиатском континенте в чемпионатах, первенствах, кубках и так далее — соревнованиях, проводимых азиатской федерацией плавания. Переход — смена членства и приобретение нового — достаточно сложный процесс. Поэтому сейчас мы обсуждаем возможность выступлений там под эгидой Азиатской федерации плавания. И такая возможность открывается», — сказал Сальников ТАСС.

На прошлой неделе Олимпийский саммит согласился с тем, что российские спортсмены могут выступать в азиатском регионе.

«Думаю, решение придет не сегодня. Но Олимпийский саммит и высказывания некоторых политиков ведут в сторону того, что оснований для применения отстранения не будет. Ими же говорилось о том, что все дело в заботе о нашей безопасности, сейчас это уже неактуально.

Санкции отменять никто не собирается, но при этом может быть предоставлена возможность выступления и отбора на Олимпийские игры. Мы ожидаем выступления главы МОК Томаса Баха, его рекомендаций международным федерациям. Я считаю, что сейчас ситуация потихоньку меняется. Ожидаем, что это выступление будет способствовать тому, что рекомендации, как и во всех предыдущих случаях, будут иметь некий посыл, который будет выполняться», — добавил Сальников.

Вопрос смены европейской на азиатскую конфедерацию возник в связи с отстранением российских спортсменов от большинства международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16617169
Владимир Сальников
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