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Сегодня, 11:15

Сальников: «Завершает ли Ефимова карьеру? Это знает только она»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, завершит ли в ближайшее время карьеру Юлия Ефимова.

«Завершает ли Ефимова карьеру? У меня нет такой информации. Это знает только она!» — сказал Сальников.

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат России, который пройдет с 24 по 29 апреля в Казани.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка не завоевала наград.

Юлия Ефимова
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