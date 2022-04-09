Сальников: «Завершает ли Ефимова карьеру? Это знает только она»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, завершит ли в ближайшее время карьеру Юлия Ефимова.

«Завершает ли Ефимова карьеру? У меня нет такой информации. Это знает только она!» — сказал Сальников.

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат России, который пройдет с 24 по 29 апреля в Казани.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка не завоевала наград.