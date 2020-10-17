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Сальников стал единственным кандидатом на пост президента Всероссийской федерации плавания

12:56
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Выборы президента Всероссийской федерации плавания пройдут на безальтернативной основе, единственным кандидатом стал действующий глава организации Владимир Сальников, сообщает ТАСС.

Отчетно-выборная конференция федерации пройдет 31 октября в Казани.

Сальников возглавляет ВФП с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9744677

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