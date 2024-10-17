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Сегодня, 10:56

Сальников рассказал о возможном смягчении санкций против российских пловцов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) может смягчить санкции против российских спортсменов.

«Сейчас были проведены переговоры с Международной федерацией водных видов спорта, и у них есть желание двигаться к нам навстречу», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

По словам главы ВФП, на данный момент существуют предпосылки, что World Aquatics расширит возможности выступления для россиян.

World Aquatics в сентябре прошлого года допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом они могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: РИА «Новости»
Плавание
Владимир Сальников
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