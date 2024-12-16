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Сальников рассказал, что к российским пловцам хорошо относились на чемпионате мира

Даниил Аршавский
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников рассказал, что российские пловцы не столкнулись с негативом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира с 10 медалями (6 золотых и 4 серебряные), уступив только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей.

«Отношение было очень хорошее. Все были очень доброжелательными, атмосфера была очень хорошей. Люди подходили, поздравляли, обнимали и радовались, что мы присутствуем на этом чемпионате. Было много контактов с национальными федерациями — с представителями практически всех континентов. Люди в частных беседах высказывают позитивное отношение к возвращению наших спортсменов, но существует некий фон, который мешает высказаться публично», — цитирует Сальникова ТАСС.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).

Источник: ТАСС
Плавание
Владимир Сальников
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