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Сегодня, 21:06

Сальников прокомментировал третье место пловца Минакова на этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что российский пловец Андрей Минаков все всем доказал бронзовой медалью на этапе Кубка мира.

Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. Россиянин показал результат 49,71 секунды. Первым стал швейцарец Ноэ Понти (48,81 секунды). Второе место занял нидерландец Нильс Корстанье (48,99).

«Этой бронзой он доказал все всем. Но если бы было серебро, было бы еще лучше, а золото — вообще. Нейтральный статус? Это история непростая. Сейчас сложно о ней говорить. Выступил, показал себя — молодец. Надеюсь, будет еще улучшать результаты», — приводит слова Сальникова ТАСС.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Плавание
Андрей Минаков
Владимир Сальников
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