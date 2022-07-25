Сальников предложил пустить в бассейн дельфина, чтобы Колесников нашел мотивацию

Президент федерации плавания России Владимир Сальников прокомментировал результаты лидеров сборной России Климента Колесникова и Евгения Рылова на соревнованиях "Игры Дружбы" в Казани.

«Понятно, что при отсутствии соперников рядом сложно бороться только со временем, с самим собой. Но как по мне результаты показаны тем же Колесниковым очень хорошие. И он еще поборется за побитие рекорда мира, будет штурмовать его несколько раз еще в этом году. А если Колесников не видел для себя мотивации, то знаете... Есть у нас такой формат шуточных стартов, когда впереди пускают зайчика, и все лошади уже знают куда и зачем бежать. Может тогда нам и для Климента надо придумать какую-то золотую рыбку рядом или дельфина, чтобы он вживую видел, где он, мировой рекорд.

Что касается Рылова... Сезон еще не закончился, так что посмотрим, как все будет обстоять дальше. Есть еще старты, Кубок Сальникова, Спартакиада. Он наверняка будет готовиться и покажет лучшее время», — сказал Сальников.

Отметим, что Рылов и Колесников плыли гораздо хуже своих средних секунд и упустили победы на ключевых дистанциях.