Сальников поддержал решение перенести чемпионат мира по водным видам спорта
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что перенос сроков проведения чемпионата мира по водным видам спорта на май 2022 года является оправданным решением.
— FINA обнародовала решение бюро, совещание которого состоялось недавно. Я считаю, что это решение оправдано, потому что в следующем году из-за сроков проведения Олимпийских игр положение чемпионата мира в календаре было очень проблематичным, — сказал Сальников в интервью ТАСС. — По опыту могу сказать, что когда чемпионаты Европы проходили в олимпийский год в мае, то часть спортсменов не выступала на этих соревнованиях, другая часть воспринимала этот турнир как тренировочный старт, и только небольшая группа ставила себе задачу в выходе на пик формы к такому чемпионату Европы. Аналогичная ситуация была бы неудобна по отношению к чемпионату мира.
Чемпионат мира — это событие планетарного масштаба, включающее в себя соревнование по всем водным видам: плаванию, прыжкам в воду, водному поло, синхронному плаванию. То внимание, которое к нему приковывается, сопоставимо с крупнейшими мировыми событиями. Стоит учесть организационную и финансовую нагрузку на страну — организатора соревнований, мы знаем это по мировому первенству, которое в 2015 году проходило у нас в Казани. Проведение чемпионата до Олимпиады привело бы к определенным потерям.
Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке.
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