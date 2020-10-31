Сальников переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания
16:30
Владимир Сальников единогласно переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания. Срок его полномочий продлен до 2024 года, сообщает ТАСС.
Решение было принято на отчетно-выборной конференции федерации в Казани. Выборы прошли на безальтернативной основе — Сальников был единственным кандидатом на пост президента ВФП.
Сальников возглавляет федерацию с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый срок.
Сальникову в мае исполнилось 60 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания.
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