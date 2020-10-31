Сальников переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания

Владимир Сальников единогласно переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания. Срок его полномочий продлен до 2024 года, сообщает ТАСС.

Решение было принято на отчетно-выборной конференции федерации в Казани. Выборы прошли на безальтернативной основе — Сальников был единственным кандидатом на пост президента ВФП.

Сальников возглавляет федерацию с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый срок.

Сальникову в мае исполнилось 60 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания.