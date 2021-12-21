Сальников остался доволен выступлением сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен выступлением сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде.
«Я доволен выступлением, — приводит слова Сальникова ТАСС. — Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает. Коллекция из 15 медалей — неплохой улов, и, пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров и пловцов, кто смог добиться результата и подняться на пьедестал».
Он выразил надежду, что пловцы, которые участвовали в турнире, приобрели для себя большой опыт.
«Сезон в целом очень напряженный, и выдержали не все. Будем надеяться, что все, кто в турнире участвовал, приобрели для себя большой опыт, и мы видели тех спортсменов, которые будут выступать уже в Олимпийских играх в Париже», — сказал он.
Российские пловцы завоевали четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды.
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