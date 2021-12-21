Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен выступлением сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде.

«Я доволен выступлением, — приводит слова Сальникова ТАСС. — Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает. Коллекция из 15 медалей — неплохой улов, и, пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров и пловцов, кто смог добиться результата и подняться на пьедестал».

Он выразил надежду, что пловцы, которые участвовали в турнире, приобрели для себя большой опыт.

«Сезон в целом очень напряженный, и выдержали не все. Будем надеяться, что все, кто в турнире участвовал, приобрели для себя большой опыт, и мы видели тех спортсменов, которые будут выступать уже в Олимпийских играх в Париже», — сказал он.

Российские пловцы завоевали четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды.