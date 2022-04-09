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Сегодня, 11:05

Сальников: «Ефимовой нет в заявке на чемпионат России, она ни с кем не выходит на связь»

Президент Всероссийской федерации плавания подтвердил, что Юлия Ефимова отсутствует в заявке на чемпионат России
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» рассказал о том, будет ли участвовать Юлия Ефимова в чемпионате России.

«Ефимова занимается своими делами, абсолютно ни с кем не выходит на связь. Юлии нет в заявке на чемпионат России в Казани. Она никому ничего не сказала, заявку не подала — значит не участвует», — сказал Сальников.

Чемпионат России пройдет в Казани с 24 по 29 апреля.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка не завоевала наград.

Владимир Сальников
Юлия Ефимова
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