Рылов выиграл 200-метровку на спине на этапе ISL в Неаполе

Россиянин Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе. Двукратный чемпион мира показал результат 1.49,24.

Вторым стал Митч Ларкин из Австралии (1.50,41), третьим — Радослав Кавецки из Польши (1.50,97).

Климент Колесников занял второе место на 50-метровке на спине (23,48). Победу одержал францух Жереми Стравьюз (23,13), тройку замкнул Симоне Саббиони из Италии (23,58).

Россиянин Иван Гиреев стал третьим на 200-метровке вольным стилем (1.48,21). Первое место занял Брено Корреа из Бразилии (1.43,56), второе — Кацпер Майхшак из Польши (1.43,58).

На 400-метровке комплексом Максим Ступин занял третье место с результатом 4.09,66. Победил Джей Литерленд из США (4.06,35), второе место — у Марка Саранека из Великобритании (4.07,89).