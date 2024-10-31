Рылов считает реалистичным возвращение российских спортсменов на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов заявил, что полноценное возвращение российских пловцов на международную арену вполне реально.

Ранее президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин назвал приоритетной целью возвращение российских пловцов на международную арену.

«Надеюсь, что объединение федераций пойдет на пользу. Я жду, что все наши водные виды будут развиваться в больших масштабах. Думаю, возвращение наших спортсменов на международную арену вполне реалистично, но я не знаю, быстро это произойдет или нет», — приводит слова Рылова ТАСС.

31 октября Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России. Ее президентом был единогласно избран Мазепин.