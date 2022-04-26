Пловец Евгений Рылов, занявший третье место в заплыве на 100 м на спине на чемпионате России, отметил, что ничего не теряет из-за своей дисквалификации.

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 принял участие в чемпионате России в Казани, несмотря на свою девятимесячную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией плавания (FINA).

— Мое психологическое остсояние в последние недели? Я, наверное, ожидал, что FINA пойдет на какую-то дисквалификацию, — отметил Рылов в эфире телеканала «Россия 24». — Это поддерживается в мире, поэтому и они тоже. Не хочу раскрывать всех моментов — дисквалифицировали, значит, дисквалифицировали.

Пока вроде ничего с этим сильно не теряю, потому что и так до конца года нет международных соревнований. У меня как раз девять месяцев до конца года. Поэтому пока мы просто думаем с юристами, как поступить. Когда мы все решим, то дам точный ответ.

— Насколько важно было для тебя выйти на сарт в Казани?

— В любом случае важно, потому что чемпионат показывает состояние твоей готовности. Тем более в моем случае, когда я поменял программу, еще и полгода ничего не делал. Только начал что-то делать. Хотя и расстроен, но показал результат достаточно неплохой. С учетом того, что я не делал собо ничего почти год, но смог в целом сохранить свою скорость. Мышцу я набрал, я уже могу ее использовать. Просто мне надо ее натренировать, чтобы я начинал быстрее и мог заканчивать, как я это делал раньше.

— По хронологии событий у вас получается даже двойное наказание. Разован контракт со спонсором, вы сказали, что не будете выступать на ЧМ, потом был концерт и еще одно отстранение на девять месяцев.

— Да. Не уверен, не знаю. Выглядит это так. Сложно судить. От России не отстранили — наверное, не двойное. Мы так и так не выступали бы на международных соревнованиях.