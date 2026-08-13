Рылов оценил выступление российских пловцов на чемпионате Европы: «Хорошо себя показывают»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении российских пловцов на чемпионате Европы-2026 в Париже.

«Ребята хорошо себя показывают, прогрессируют в своих результатах. Отличное выступление у Егора Корнева, Ильи Бородина. Девчонки хорошо проплыли в эстафете. Но пока еще все не закончили свою программу», — сказал Рылов «СЭ».

Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем и серебро на 100 м вольным стилем, Илья Бородин стал первым на дистанции 400 м комплексным плаванием, в эстафете 4x100 м вольным стилем российские пловчихи выиграли бронзу. В состав команды вошли Александра Кузнецова, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова, Кира Манохина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и Сен-Дени с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию проходят с 10 по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.