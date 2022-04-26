Рылов заявил, что его участие в чемпионате России до последнего дня было под вопросом

Пловец Евгений Рылов, занявший третье место в заплыве на 100 м на спине на чемпионате России, подвел итоги выступления и отметил, что до последнего момента не знал, будет ли выступать.

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 принял участие в чемпионате России в Казани, несмотря на свою девятимесячную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией плавания (FINA).

— После Токио я особо ничено не делал, не тренировался, поэтому результат это и показывает, — отметил Рылов в эфире телеканала «Россия 24». — Полгода после Олимпиады объема тренировок полностью не было. 2022 год я начал хорошо, но затем заболел на две недели. Это все меня откатило — все пришлось начинать заново. Мне не хватило объема тренировок, чтобы доплывать вторую половину.

— Не сильно расстроен?

— Я сильно расстроен, просто не показываю этого. Мне надо переваривать подольше, чем обычным людям.

— Как реагировал в последние дни на новости о твоем участии или неучастии в чемпионате России?

— Было непонятно в последний день перед днем приезда — тоже сидел думал и не понимал, ехать или не ехать на ЧР. В итоге я поехал в Казань, потому что хотел выступить, и просто ждал решения. Владимир Валерьевич позвонил и сказал, что пришел письмененый документ о том, что мне можно выступать.

— Изначально понимал, входит ли ЧР в эгиду FINA или все решалось в последний момент?

— Сложно сказать. В эгиду FINA, насколько понимаю, входят только международные соревнования. Не уверен, что туда относятся национальные первенства. У нас проходят под эгидой Всероссийской федерации плавания. Хоть она и входит в FINA, но соревнования организовывает отдельно. Поэтому в моем понимание, ЧР не входил и должно быть все хорошо. Правило можно подрегулировать, но я все равно в это не лезу особо. Я не юрист и не разбираюсь в этом, поэтому просто ждал решения.