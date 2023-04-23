Рылов оценил период тренировок под руководством жены

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов решил вернуться к методикам тренировок Андрея Шишина, поскольку работа под руководством жены Оксаны не дала ожидаемого результата.

«От тренера я и не уходил, просто раньше больше работал с женой Оксаной, а сейчас основные задания уже дает Андрей Геннадьевич. Меня бросало в разные стороны, поэтому вернулись к проверенному, на новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст», — приводит слова Рылова ТАСС.

Рылов после успешного выступления на Олимпиаде в Токио решил потренироваться под руководством своей девушки Оксаны Логвиновой, которая затем стала его женой.