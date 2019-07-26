Рылов о победе на чемпионате мира: "Даже личный рекорд не побил, чему радоваться?"

Российский пловец Евгений Рылов о победе на чемпионате мира по водным видам спорта. Он завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.

– Чем отличаются ощущения от этой победы от тех, что были два года назад?

– Тогда от меня никто ничего не ждал. Я выходил на расслабоне и просто плыл первую сотню максимально. А сейчас попытался проплыть ровно.

Видно, в этом году мне удалось лучше подготовиться к сотне, чем к 200 метров. На 200 метров начинаю очень легко, но физически меня начинает сильно перекрывать, не могу плыть следующий бассейн из 29 секунд.

– Поэтому были недовольны после победы? Сказали, что время плохое.

– Я три года плыву эти 1.53... Сегодня даже личный рекорд не побил. Чему радоваться? Да, выиграл, однако спорт строится не только на победах, но и на прогрессе. Главное, я понимаю, почему так происходит на 200 метров, буду работать в этом направлении. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Евгения Рылова - здесь.