Рылов не выступит на этапах Кубка мира

Участие в этапах Кубка мира по плаванию не входит в планы призера Олимпийских игр Евгения Рылова на этот сезон. Об этом сообщил тренер спортсмена Андрей Шишин.

Рылов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.

- Уже 15 августа мы отправимся с командой на морской сбор в Испании. Участие в этапах Кубка мира не входит в наши планы, склоняюсь к тому, что и чемпионат Европы на короткой воде мы пропустим, хотя решение по этому вопросу будем принимать позже, - цитирует "РИА Новости" Шишина.

​Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Глазго в середине декабря.