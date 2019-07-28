Рылов и Колесников - в тройке призеров ЧМ на дистанции 50 м на спине

Россиянин Евгений Рылов (24,56) завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу на дистанции 50 метров на спине. Третьим стал его соотечественник Климент Колесников.
Первое место занял Зейн Уодделл из ЮАР.
Напомним, что в полуфинале Колесников показал лучший результат - 24,35. Повторив его в финальном заплыве, он бы был первым.
Рылов в полфинале был третьим с результатом 24,56.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
50 м н/с
Финал
1. Зейн Уодделл (ЮАР) - 24,43
2. Евгений Рылов (Россия) - 24,49
3. Климент Колесников (Россия) - 24,51
4. Райан Мерфи (США) - 24,53
5. Майкл Эндрю (США) - 24,58
6. Сюй Цзяюй (Китай) - 24,64
7. Роберт Глинцэ (Румыния) - 24,67
8. Апостолос Кристу (Греция) - 24,75
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