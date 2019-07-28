Рылов и Колесников - в тройке призеров ЧМ на дистанции 50 м на спине

Россиянин Евгений Рылов (24,56) завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Кванджу на дистанции 50 метров на спине. Третьим стал его соотечественник Климент Колесников.

Первое место занял Зейн Уодделл из ЮАР.

Напомним, что в полуфинале Колесников показал лучший результат - 24,35. Повторив его в финальном заплыве, он бы был первым.

Рылов в полфинале был третьим с результатом 24,56.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

50 м н/с

Финал

1. Зейн Уодделл (ЮАР) - 24,43

2. Евгений Рылов (Россия) - 24,49

3. Климент Колесников (Россия) - 24,51

4. Райан Мерфи (США) - 24,53

5. Майкл Эндрю (США) - 24,58

6. Сюй Цзяюй (Китай) - 24,64

7. Роберт Глинцэ (Румыния) - 24,67

8. Апостолос Кристу (Греция) - 24,75