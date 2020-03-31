Русский тренер рассказал о карантине в Англии

Бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов рассказал, как проходит карантин в Англии. Он заявил, что британское правительство поздно начало предпринимать меры.

— Задержка действительно была, и, на мой взгляд, нужно было предпринимать меры раньше. Однако при этом карантин у нас ввели даже быстрее, чем в США. Что касается главного санитарного врача Англии (Криса Уитти. — Прим. «СЭ»), то, на мой взгляд, он также, как и Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании. — Прим. «СЭ»), просто струсил. Он якобы нашел у себя симптомы коронавируса и ушел на карантин. При этом анализы были отрицательными — мне кажется, что он специально спрятался, чтобы по больницам не ездить. В общем, люди ведут себя по-разному.

— Многие критикуют россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Мол, вместо того, чтобы дома сидеть, все пошли жарить шашлыки в парки. Как британцы себя ведут в этом отношении?

— Неделю назад я тоже выезжал в парк, и там вся стоянка была забита машинами. Однако в том месте, где я гулял, практически никого не было. Но чуть позже объявили, что нельзя выезжать в парки, которые находятся дальше, чем в 2-3 милях от дома. За нарушение этих правил сначала оштрафуют на 60 фунтов, а затем на 120. Но в тюрьму никого не сажают. Можно поехать или дойти до супермаркета. Очередь начинается метров за 200. Запускают по одному. Стоишь на крестик что на асфальте и переходишь на следующий через три метра один от другого

«Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми». Рассказ русского тренера