Российский пловец Яковлев выиграл золото юниорского ЧМ на дистанции 50 м на спине

Российский пловец Георгий Яковлев стал победителем юниорского чемпионата мира на дистанции 50 м на спине. Турнир проходит в румынском городе Отопень.

Яковлев показал время 24,91 секунды. Аналогичное время показал итальянец Даниэле дель Синьоре. Бронзу завоевал ирландец Джон Шортт, отстав на 0,15 секунды. Россиянин Михаил Щербаков стал пятым (+0,29).

Ранее Яковлев стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине.