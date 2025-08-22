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Плавание

22 августа 2025, 21:10

Российский пловец Яковлев выиграл золото юниорского ЧМ на дистанции 50 м на спине

Руслан Минаев

Российский пловец Георгий Яковлев стал победителем юниорского чемпионата мира на дистанции 50 м на спине. Турнир проходит в румынском городе Отопень.

Яковлев показал время 24,91 секунды. Аналогичное время показал итальянец Даниэле дель Синьоре. Бронзу завоевал ирландец Джон Шортт, отстав на 0,15 секунды. Россиянин Михаил Щербаков стал пятым (+0,29).

Ранее Яковлев стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине.

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