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Плавание

26 апреля, 10:52

«Я всегда поддерживал свою страну». Рылов — о патриотической позиции

Рылов заявил, что всегда поддерживал Россию и не должен всем нравиться
Роман Шишов
Корреспондент
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Евгений Рылов.
Фото Reuters

Пловец Евгений Рылов, занявший третье место в заплыве на 100 м на спине на чемпионате России, в интервью «России 24» отметил, что всегда поддерживал свою страну. По его словам, на территории России он может заниматься тем, чем ему нравится.

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 принял участие в чемпионате России в Казани, несмотря на свою девятимесячную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией плавания (FINA) из-за посещения концерта в Лужниках.

— В какой момент вы для себя выработали важную патриотическую позицию. Вы одним из первых среди спортсменов нашей страны официально об этом заявили. Плюс к этому вы были в Лужниках. В какой момент пришло это понимание?

— Да ни в какой. Я, наверное, всегда поддерживал свою страну. Нельзя ответить на это. Просто это сидит где-то внутри. Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошел, вышел. Все. Людям это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. Считаю, что на территории свое страны могу выбирать то, что захочу. Другим старнам это не нравится. Как говорится, я же не должен всем нравиться в этом мире. Я должен нравиться только маме, девушке и теще (смеется). На этом все.

— Какие планы после ЧР в Казани?

— Надо еще до конца пробыть в Казани. Еще четыре дня. Псомтреть, что будет на полтиннике, на стометровке кролем и 200-метровке на спине. А потом делать полный анализ. Предварительно — я просто не наработал еще и не доплавал. Нет аэробной наработки и объемов работы.

Евгений Рылов
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