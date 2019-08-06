Российский чемпион мира назвал борзым китайского пловца Сунь Яна

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2016 на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал о своем отношении к китайскому пловцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Сунь Яну. На ЧМ-2019 в Кванджу Сунь Ян выиграл два золота, в обоих случаях пловцы бойкотировали церемонию награждения из-за допинговых скандалов с его участием.

- Есть борзые пловцы, например Сунь Ян. Раньше он реально вел себя некрасиво, - цитирует RT Чупкова. - Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел ее или нет. Вроде бы после этого ему наваляли. За Яном реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подает инвентарь. Он просто как ребенок. Не знаю, как он живет дома