Российские спортсмены завоевали 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

В аргентинской провинции Санта-Крус завершился Кубок мира по зимнему плаванию.

Российские спортсмены, выступавшие на соревнованиях под национальным флагом, завоевали 38 медалей: 24 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

В общем медальном зачете сборная России заняла второе место, уступив только аргентинцам. В 2024 году на счету российской команды на Кубке мира в Аргентине было 37 медалей.

Соревнования по зимнему плаванию проходили в ледяных водах ледника Перито-Море на территории национального парка в Патагонии.