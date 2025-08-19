Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира среди юниоров

Российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров. Турнир проходит в Румынии.

Команду представляли Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников. Спортсмены показали результат 3 минуты 15,38 секунды.

Чемпионом мира на дистанции 400 метров стал россиянин Григорий Вековищев, серебро — у россиянина Егора Бабиничаю

Турнир завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.